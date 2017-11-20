Almanya çocuklara akıllı saati yasakladı

Almanya'da bulunan telekomünikasyon düzenleyici şirketi Federal Network Agency (FNA), çocukların akıllı saat kullanmasını yasakladı.

FNA yaptığı açıklamada, akıllı saatlerin lokasyon bildirme ve ses kaydı özellikleri nedeniyle aileler tarafından çocuklarının güvenliği için tercih edildiğini söylerken, bilgisayar korsanlarının saatlerin sağladığı yer bildirimi ve ses kayıtlarına ulaşabildiğini, bu sebeple akıllı saatlerin çocuklar için güvenli olmadığı uyarısında bulundu.

Açıklamanın ardından FNA akıllı saatleri "yasaklı dinleme cihazları" olarak adlandırdı ve çocukların akıllı saat kullanmasını yasakladı.

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC), kasım ayının başında bazı akıllı saatlerin üretim hatalarına sahip olduğu ve bilgisayar korsanlarının lokasyon bilgilerine erişebilmesi sebebiyle bu saatleri kullanan çocukların kişisel mahremiyetinin tehlikede olduğunu açıklamıştı.

BEUC Genel Müdürü Monique Goyens konuyla ilgili, "AB acilen bağlantılı ürünler için zorunlu güvenlik standartları belirlemeli. Üreticiler ürünlerindeki hataları düzeltmeli veya düzeltemiyorlarsa ürünleri piyasadan çekmeli" dedi. (DHA)