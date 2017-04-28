Almanya, çocuk yaşta evliliklere karşı harekete geçti

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ilgili yasa taslağını sunarken, çocukların da kendilerinin belirledikleri bir yaşam hakkı olduğunu, küçük yaşta evlendirilenlerin bu haktan yoksun bırakıldığını vurguladı.

Yeni yasa tasarısı ile Alman hukukunda evlenme yaşı istisnasız 18’e yükseltildi. Şimdiye kadar belirli koşullar altında 16 yaşında da evlilik yapılabiliyordu. Yeni yasa ile bu artık mümkün olmayacak.

İmam nikahlıların evliliği de iptal edilebilecek

Tasarıya göre yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 16 yaşını doldurduktan sonra evlenmiş olanların evlilikleri de geçersiz kalacak. Yeni yasa tasarısı yabancı ülkelerin yasaları uyarınca evlenenler için de geçerli olacak. 16 ya da 17 yaşında nikâhı kıyılanların evliliği iptal edilebilecek. Benzer bir biçimde imam nikâhı ile evlilik yapmış olan ve yaşları 18'in altında olanların evlilikleri de yasa nezdinde geçersiz kılınacak.

Muhalefet: Evlilikler sonradan iptal edilemez

Alman muhalefet partileri yasa tasarısının amacını aştığını söylüyorlar. Yeşiller Partisi'nden Katja Keul 16 yaşında nikâhı kıyılmış olanların evliliklerinin sonradan geçersiz sayılacak olmasının pratikte uygulanamayacağını belirtti.

Keul, bu yöntemle "koruma altına almak istediğimiz kişileri korumasız bırakmış olacağız. Özellikle genç kızların maddi talepte bulunma imkânları ortadan kalkacak” diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Almanya çapında reşit olmayan 1.475 kişi evli olarak görünüyor. Bunların büyük çoğunluğunu genç kızlar oluşturuyor. 361’i, 14 yaşına henüz girmemiş olanlar. Sıralamaya göre, çocuk yaşta evlilik yaparak Almanya'ya gelenler arasında Suriyeliler başı çekiyor. Suriyeliler arasında 664 çocuk evliliği tespit edildiği belirtildi.

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