T24 LogoT24 Logo
Medya

Almanya Can Dündar'a geçici pasaport verdi

Pasaport, Almanya’da kalabilmesini ve yurt dışına seyahat edebilmesini sağlıyor

03 Kasım 2016 16:27

Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a, Almanya tarafından geçici pasaport verildiği öğrenildi. Can Dündar’a Almanya tarafından verilen geçici pasaport, Almanya’da kalabilmesini ve yurt dışına seyahat edebilmesini sağlıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Can Dündar'a verilen geçici pasaport, Dündar'ın Türk pasaportu iptal edilse bile, yasal bir şekilde Almanya’da kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağlıyor.

Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport, “yabancılar için seyahat belgesi” ya da Almanca adıyla “Reiseausweis für Auslaender” olarak da biliniyor.

Gri kaplı pasaport, Almanya’da “yedek kimlik” olarak da kullanılabiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminden önce Almanya’ya gelen Can Dündar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde pazartesi günü yakalama emri düzenlenmişti.

Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında, Can Dündar hakkında "Almanya'da yaşadığının belirlenmesi, kendisiyle ilgili soruşturma ve kovuşturmaların sonuçsuz kalması için kaçtığı yönünde şüphe uyanması" gerekçeleriyle yakalama emri düzenlenmesine hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, aralarında Dündar’ın da bulunduğu Cumhuriyet ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki vakıf yöneticileri hattında “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına”, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Can Dündar ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

ETİKETLER

Cumhuriyet gazetesiCan DündarAlmanyageçici pasaport

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24