Almanya Büyükelçiliği açıklama istedi: İzmir Alman Okulu kapatıldı

İzmir Alman Okulu, 'yasal dayanağı eksik' olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Okul müdürü "Geçici olduğunu varsayıyoruz" yorumunda bulunurken, Almanya Büyükelçiliği Türkiye'den kararın gerekçesini açıklamasını istedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı özel İzmir Alman Okulu’nun kapatıldığı açıklandı. Alman Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada, okulun İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer tarafından perşembe günü kapatıldığı bilgisi verildi. Büyükelçilik konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Ankara’daki büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Türk hükümetinden okulun kapatılmasına ilişkin gerekçeleri sunmasını talep edeceğiz. Türkiye’deki Alman okulları iki ülke arasındaki kültür ve eğitim alışverişinin temelini oluşturmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki Özel Alman Okulu'nun müdürü Dirk Philippi de Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada bulundu. Philippi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bulunduğu Urla'dan yetkililerin bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula gelerek, yazılı ve sözlü olarak okulun kapatıldığını tebliğ ettiklerini ifade etti. Okul müdürü gerekçe olarak 'yasal dayanak eksikliğinin' gösterildiğini belirtti.

Philippi, "Okulun kesinlikle geçici bir süre için kapatıldığını varsayıyorum" diye konuştu. Philippi, İzmir Alman Okulu’nun Alman Büyükeçliği’nin İzmir'deki temsilciliği olarak görev yapmasına yönelik Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından izni olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da okulun kapatıldığı bilgisini teyit etti. Berlin’den yapılan açıklamada da Türk hükümetinden okulu kapatma gerekçesini iletmesinin talep edildiği belirtildi.

Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’ne bağlı İzmir Alman Okulu 2008 yılında kuruldu. Okul müdürü Dirk Philippi’nin verdiği bilgiye göre şu anda yaz tatilinde olan ve bünyesinde anaokulu da bulunan okulda 2 ila 20 yaş grupları arasında 180 çocuk eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos’ta başlaması öngörülüyor.