Almanya burkaya karşı çıktı

T24-



Köhler, "Rheinischer Merkur" gazetesine yaptığı açıklamada, kadınların tümüyle kapanmalarının kadın-erkek eşitliği konusunda kendi anlayışına uymadığını belirterek, "Ancak Almanya’da yine de bazı kadınlar burkayı giymek istiyorsa, bunun yasaklanmasının istenilmesi için bir neden yok" şeklinde konuştu.



Bu tür tartışmaların ideolojik olarak yapılmaması konusunda uyarıda bulunan Köhler, bu tartışmaların aydınlatıcı olması ve Müslümanlar ile Hristiyanların bir araya gelmesine olanak sağlaması gerektiğini kaydetti.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede burka yasağına karşı çıkmıştı. (Hürriyet)