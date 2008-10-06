



Almanya Bundesliga'da 7. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Bochum ile 3-3 berabere kaldı. Bochum'un ilk golünü Sinan Kaloğlu kaydetti.





Almanya Bundesliga'da 7. hafta karşılaşmalarına 5 maçla devam edildi.



Bayern Münih kendi sahasında ligde alt sıralarda bulunan VfL Bochum'la 3-3 berabere kaldı.



Münih kentinde oynanan Bayern Münih - VfL Bochum karşılaşmasında Bochum'un ilk golünü atan Sinan Kaloğlu, sarı kart da görmesine rağmen etkili oyunuyla dikkati çekti.



15. dakikada Daniel van Buyten, Miroslav Klose'nin göğüs pasını iyi değerlendirerek Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren golü attı.



29. dakikada Sinan, Mimoun Azaouagh'ın ceza sahası içinden geriye çıkarttığı topu güzel bir şutla filelere göndererek takımının beraberlik golünü atarak durumu 1-1 yaptı.



45. dakikada Bayern Münih'li Ze Roberto, Klose'nin kafasıyla ceza sahasına indirdiği topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.



68. dakikada yine Ze Roberto bu kez Luca Toni'nin pasıyla durumu 3-1 yaptı.



76. dakikada Sinan faul nedeniyle sarı kart gördü.







84. dakikada Sinan'ın pasını iyi değerlendiren Christoph Dabrowski durumu 3-2 yapan golü attı.



85. dakikada Dennis Grote ceza sahasına yapılan ortada topu kafasıyla filelere göndererek takımının sahadan 3-3 berabere ayrılmasını sağladı.



Bu sonuçla Bayern Münih toplam 9 puanla 11. sıraya düşerken, VfL Bochum toplam 6 puanla 14. sıraya yükseldi.



TSG 1899 Hoffenheim kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek toplam 13 puanla ligde yeniden birinci sıraya yerleşti.



Bu karşılaşmada, Hoffenheim takımında dizinden sakat olan kaleci Ramazan Özcan'ın yerine Daniel Haas oynadı.



VfB Stuttgart ise kendi sahasında Werder Bremen'i 4-1 yenerek, 13 puanla ikinci sıraya yükseldi.



Ligin sonunda ise, 16. sırada 5 puanla FC Energie Cottbus, 3 puanla Eintracht Frankfurt ve yine 3 puanla Borussia Mönchengladbach bulunuyor.



