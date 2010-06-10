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Dünya

Almanya, BM kararından memnun

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı yaptırım kararı alınmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararının İran'ın nükleer programının barışçıl olduğuna ilişkin şüpheleri gidermeye direnmesine karşılık açık ve dengeli bir yanıt olduğunu belirterek, "BM kararı, İran'ın nükleer silahlanmasının kabul edilemeyeceğine dair devletler topluluğunun açık bir sinyalidir" dedi.

İran'ın yıllardan beri BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun öne sürdüğü şartlara uymadığını ve atom programına şeffaflık getirmediğini ifade eden Westerwelle, yeni yaptırımların İran yönetimi için, devletler hukukuna aykırı tutumun olumsuz sonuçlarını da gözler önüne serdiğini kaydetti.


Westerwelle, İran'ın bu tutumuna rağmen hedeflerinin diplomasi olduğunu, iş birliği ve saydamlık için kapıyı açık tuttuklarını belirterek, uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesinin ve devletler topluluğu ile iş birliği yapmasının İran'a bağlı olduğunu ifade etti.

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