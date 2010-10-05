Almanya birleşmenin 20. yılını kutluyor

T24 - Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin ilhak etmesiyle 3 Ekim 1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti adı altında resmen birleşen Almanya’nın 20’nci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Ülkede yaşayan Türkler de önceki gün yapılan etkinliklere katılarak bu coşkuya katkıda bulundu.

Başkent Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’nın Batı’ya açılan 17 Haziran caddesi üzerinde kurulan dev sahnelerde çeşitli müzik grupları kutlamaya renk katarken, Berlinli Türkler de birlikte eğlendi. Alman Parlamentosu olarak kullanılan ve Federal Meclis olarak nitelenen ünlü Reichstag (Reich meclisi) binası önünde de bir tören düzenlendi. Almanya’nın eski Cumhurbaşkanlarından Walter Scheel, Richard von Weizsaecker ile şu andaki Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un ve Başbakan Angela Merkel’in de da katıldığı törenden sonra birleşme havai fişekleriyle kutlandı.



1989 yılında Sovyet kontrolündeki eski Doğu Almanya’da patlak veren halk hareketi Berlin Duvarı’nı devirerek Doğu Avrupa’daki Komünizmin sonunu getirmişti.



Duvarın devrilmesinden 11 ay sonra iki Alman halkı, Berlin’deki parlamento önünde bu kez birleşmeyi kutlamıştı. ABD Başkanı Barack Obama, 20’inci yıl mesajında, Berlin Duvarı’nı devirerek yapay bölünmeye son veren Alman halkının cesaretini ve kararlılığını övdü.



Federal Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff

Müslümanların da Cumhurbaşkanıyım



Bremen’de önceki gün düzenlenen 20’nci yıl kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Christian Wulff konuşmasının önemli bir kısmını Almanya’daki göçmenlerin uyumuna ayırdı. Birleşmede eski Doğu Almanya’daki insanların “Biz bir halkız” sloganıyla sokaklara dökülmesinin etkin bir rol oynadığını hatırlatan Wulff, “Biz bir halkız hissi bu ülkede yaşayan herkese verilmelidir” diyerek şöyle devam etti:





“Bana Alman Müslümanlar “Bizim Cumhurbaşkanımızsınız” diye yazdıklarında, en içten bir şekilde evet diye cevap veriyorum; elbette sizin Cumhurbaşkanınızım! Ben inançlı ve tutkulu bir biçimde Almanya’da yaşayan herkesin Cumhurbaşkanıyım. Biz birleşik bir halkız. Hırıstiyanlık ve Yahudilik Almanya’ya aittir. Bu bizim tarihimizdir. Ama artık İslam da Almanya’ya aittir.” Bild Gazetesi’nin yaptığı bir ankete katılanların yüzde 70’i cumhurbaşkanının bu konuşmasını desteklemediğini belirtti.

Türkiye ile ucu açık müzakere



Wulff, Alman ARD Televizyonu’nda verdiği demecinde AB’ye üyelik müzakereleri sürecinde Türkiye’ye karşı “ucu açık” ve “adil” bir yaklaşım sergilenmesini istedi. Wulff, Türkiye’de anayasa referandumu gibi olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, bu ülkedeki birçok gelişmenin dikkat çekici olduğunun altını çizdi.

Federal Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mesajı

Rüyamız gerçek oldu



Sayın bayan ve baylar.



20 yıl önce biz Almanların bir rüyası gerçek oldu. Soğuk Savaş döneminde ülkemizin günün birinde barış ve özgürlük içinde yeniden birleşebileceğine inanan çok az kişi vardı. Hatta Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği’nde kapsamlı devlet reformları gerçekleştirdiğinde dahi Alman Demokratik Cumhuriyeti dönemin işaretlerini göremiyor veya görmek istemiyordu.

Büyük görevler düşüyor



Fakat buna rağmen ifade ve seyahat özgürlüğünün yokluğu, siyasi baskılar, kötü ekonomi ve artan kıtlıklar gerekli sonucu beraberinde getirmiştir. Devlet gücü kamusal yaşam üzerindeki kontrolü adım adım kaybetmiştir. Gittikçe daha fazla insan kaderlerini cesurca ellerine almıştır. Sosyalist Birlik Partisi’nin diktatörlüğünün ve duvarın yıkılmasını onlara ve barışçıl devrimlerine borçluyuz.





18 Mart 1990 tarihinde yapılan ilk hür parlamento seçimi Almanya’nın birleşmesi lehinde belirgin bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Başbakan Helmut Kohl ile Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher’in bu yolu büyük bir ustalıkla açmaları, Mihail Gorbaçov’un Alman milletinin kendi kaderini tayin etme hakkına saygı göstermesi ve özellikle de birlik lehine konuşan ABD Başkanı George Bush sayesinde bu dilek gerçekleşmiştir.



Bugün, 20 yıl sonra karşımıza çıkan büyük görevler karşısında gözlerimizi kapatmıyoruz. Fakat bu, Almanya’nın birleşmesinin getirdiği tarihi şansı azaltmıyor. Ülkemizin geçmişini gözönünde bulunduran herkes biliyor ki, değerlerden oluşan sağlam bir temel üzerinde kurulu, tüm komşularıyla dostane ilişkileri olan özgür, demokratik bir Almanya’da yaşayabilmekten mutluluk duymak için birçok nedenimiz vardır.



Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz



Gelin birlikte kutlayalım

Almanya, 3 Ekim 2010 tarihinde Almanya’nın Birleşmesi’nin 20’nci yılını kutladı. Hürriyet Gazetesi’nin bu yıldönümü vesilesiyle bir özel sayfa yayınlamasından mutluluk duymaktayım.



Bu barışçıl devrim sayesinde 3 Ekim 1990 tarihinde iki Almanya’nın birleşmesiyle biz Almanlar için 40 yıllık bölünmüşlük sonucunda birleşmiş Almanya rüyası gerçek olmuştur.



Birleşmeden beri Almanya derinden değişmiştir. Almanya’daki 2006 Futbol Dünya Kupası sırasında yaşanan heyecan ve 2010 Eurovision Şarkı Yarışması’nda genç şarkıcı Lena’nın zaferi daha modern, dünyaya daha açık, daha yaratıcı ve çok yönlü olan bu yeni Almanya’nın simgeleridir.



Almanya’da sayıları 3 milyonu aşan Türk asıllı hemşehrimiz bu çeşitliliğe katkıda bulunmaktadır. Almanya ve Türkiye arasında toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda çok özel ilişkiler mevcuttur, zira her yıl 4 milyondan fazla Alman turist Türkiye’ye geliyor ve 70 bini aşkın Alman Türkiye’de yaşıyor. Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır ve Türkiye’de Alman iştiraklı şirketlerin sayısı



4 bini aşmıştır.



Özellikle insani düzeydeki bu çok yönlü ilişkilerin yarattığı potansiyel, Alman ve Türk halklarının daha da yakınlaşmasını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.



Türkiye ile Almanya arasındaki bu eşsiz partnerliği derinleştirmek amacıyla Alman Büyükelçiliği olarak Ernst Reuter Girişimi çerçevesinde “Türkiye ve Almanya-Biz Birlikteyiz” adlı kampanyayı başlatmış bulunuyoruz.



Bu nedenle Almanya’nın yeniden birleşmesinin 20. yıldönümünü birlikte kutlayalım. “Türkiye ve Almanya-Biz Birlikteyiz.”

Son Doğu Almanyalı



İKİ Almanya birleştiğinde “Son Doğu Almanyalı” diye gazetelerde ağlarken çekilmiş fotoğrafları yayınlanan Sarah Klier, 20 yaşında oldu. Klier, iki Almanya’nın birleşmesinden iki dakika önce 2 Ekim 1990’da Leipzig’de dünyaya gelmişti. Basın, Sarah’ın fotoğraflarını, “Son ağlama” diye sütunlarına taşımıştı. Leipzig’de yaşamaya devam eden Klier, liseyi bitirdi, turizm eğitimi alıyor.

Helmut Kohl de törenlere katıldı



Başkent Berlin’deki kutlamalar, iki Almanya’nın birleşmesinde önemli rol oynayan dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl de katıldı. Almanya Başbakanı Merkel ve Meclis Başkanı Nobert Lammer tarafından ağırlanan Helmut Kohl, meclis töreninde ayakta alkışlandı. Kohl’e törende eşi Maike Kohl-Richter eşlik etti.

Berlin’de horonlu kemençeli kutlama



Almanya’nın birleşmesinin 20’nci yıl kutlamalarına dünya liderlerinin yanı sıra Berlin’deki Türkler de katıldı. Tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde düzenlenen kutlamalarda Türk Folklor Cemiyeti’nin horon ekibi de gösteri yaptı. Kızlı erkekli horon ekibi, kemençe eşliğinde Karadeniz Bölgesi’nin halk danslarından örnekler sundu.