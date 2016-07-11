Almanya, Belçikalı 2 bin 500 Nazi üyesine emekli maaşı ödüyor

Almanya'nın, zamanında Nazi saflarında yer almış yaklaşık 2 bin 500 Belçikalı'ya emekli maaşı ödediği belirtildi. Konu, Nazi rejiminin Belçikalı mağdurları ve mağdur yakınlarından oluşan bir grubun girişimi ile gündeme geldi.

Grup, yaklaşık 2 bin 500 Belçikalı eski Nazi üyesine emekli maaşı ödendiğini ifade ederek, bu kişilerin isimlerinin açıklanmasını ve maaşların kesilmesini istedi.

ntv.com.tr'nin haberine göre; grubun lideri Pieter Paul Baeten, Belçika kamu televizyonu RTBF'ye yaptığı açıklamada, Belçika'nın maaş ödemesi alan bu kişilerin isimlerini saklayamayacağını belirterek, "Günümüz Avrupasında Belçika ve Almanya'nın nasıl olup da bilgi alışverişi yapmayı beceremediğini anlamıyorum" dedi.

Emeklilikten sorumlu bakan, tepkilere destek verdi

Belçika'nın emeklilikten sorumlu bakanı Daniel Bacquelaine ise sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada konuya ilişkin öfkeyi anladığını kaydetti.

Ödemelerin Almanya tarafından yapıldığını ve ellerinde emekli sayısına dair resmi bir rakam olmadığını belirten Bacquelaine, mağdurların çağrılarına da destek verdi.