Almanya, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu yeni bir yaptırım listesine almayı önerdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım listesinde yer alması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Avrupalı mevkidaşlarıyla Lüksemburg'da yapacağı toplantı öncesi açıklamalar yapan Maas, Lukaşenko'nun yeni bir yaptırım listesine alınması gerektiğini söyledi.

Maas, "Bir önceki toplantımızdan sonra hiçbir şeyin iyiye gitmediğini anlamamız gerekiyor. Lukaşenko yönetimi şiddete başvurmaya devam ediyor, barışçıl göstericilerin tutuklandığını görüyoruz. Başka bir yaptırım paketi önerisinde bulundum ve Lukaşenko bu listedeki yaptırım uygulanacak kişilerden biri olmalı" dedi.

Bu arada Belarus’ta cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde son olarak 713 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.