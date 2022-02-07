Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna kriziyle ilgili Berlin'e yöneltilen eleştirilere yanıt verdi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in Ukrayna'nın en büyük ekonomik destekçisi olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna krizinde Kiev'e silah gönderme fikrine mesafeli durması nedeniyle 'orta yolculuk'la suçlanan Almanya'nın yeni lideri Scholz, Berlin'in son 7 senede Ukrayna'ya yaklaşık 7 milyar dolar sağladığını belirtti.

Başbakanlık görevini devralmasından bu yana uluslararası basına ilk söyleşisini The Washington Post'a veren Scholz, "Bugün kıta Avrupası'nda en büyük savunma bütçesi Almanya'da. NATO Mukabele Kuvvetleri'ne binlerce Alman asker sağlıyoruz. NATO Enhanced Forward Presence'a liderlik ediyoruz, Litvanya'da yüzlerce askerimiz var. Müttefiklerle göklerde devriye gezsinler diye Romanya'ya birkaç tane savaş jeti yolladık. Baltık ülkeleri için de bunu yapacağız" dedi.

Almanya'nın eleştirildiği konulardan biri de Ukrayna ordusuna 5 bin kask gönderme kararıydı. Scholz, bunu Kiev'in talebi karşılığında yaptıklarını belirtti.

Alman lider, "Kriz bölgelerine silah gönderimi konusunda sıkı kriterlerimiz var. Eski hükümetin yürürlüğe soktuğu bu kriterleri biz de devam ettiriyoruz" dedi.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda müttefikleriyle koordineli bir şekilde çalışacaklarını bir kez daha taahhüt etti ve Moskova'nın "ağır bir bedel ödeyeceğini" vurguladı.