Almanya Başbakanı Scholz: NATO, Rusya’yla üçüncü dünya savaşına sebep olacak bir askeri karşılaşmadan kaçınmalıdır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın Rusya’nın başlattığı savaş karşısında Ukrayna’ya ağır silah sağlamamasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta “NATO, Rusya’yla üçüncü dünya savaşına sebep olacak bir askeri karşılaşmadan kaçınmalıdır” dedi.

Der Spiegel gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun Rusya’ya direkt çatışmadan kaçınması gerektiğini, üçüncü dünya savaşına neden olabileceğini belirttiği açıklamalarında “Bu nedenle her adımı dikkatle değerlendirmeli ve birbirimizle yakın temasta hareket etmeliyiz” dedi.

Scholz, “Benim için NATO’da bir gerilimi önlemek en büyük öncelik” dedi. Scholz bu yönde aldığı tepkileri bu nedenle dikkate almadığını belirterek “Bir hatanın sonuçları dramatik olur” dedi.