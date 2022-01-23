Almanya Başbakanı Scholz: Asgari ücretin saatlik 12 Euro'ya çıkarılması konusunda kararlıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim vaatleri arasında olan saatlik asgari ücretin 12 Euro'ya çıkarılması konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Euronews'un aktardığı habere göre, Twitter'dan bir açıklama yapan Başbakan Scholz, "Benim için saatlik asgari ücreti 12 Euro'ya çıkarmak en önemli projelerimizden biri ve bu, çalışanların başarılarına saygı gösterme meselesi." dedi.

Çalışma bakanlığı, asgari ücrette yapılacak değişikliğin ülke genelinde 6 milyondan fazla kişiyi doğrudan etkileyeceğini ve bu artışın ekim-aralık döneminde iş verenlere maliyetinin yaklaşık 1,6 milyar Euro civarında olacağını tahmin ediyor.

Koalisyon kabinesinin yasa tasarısını şubat ayında kabul etmesi bekleniyor. Yeni asgari ücret uygulamasının yaz tatilinden parlamentodan geçeceği ön görülüyor.