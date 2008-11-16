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Ekonomi

Almanya başbakanı Opel yöneticileriyle görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Opel otomobil şirketinin yaşadığı krize çözüm bulmak amacıyla, şirket yöneticilerini yarın başbakanlıkta görüşmeye ça&

16 Kasım 2008 02:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Opel otomobil şirketinin yaşadığı krize çözüm bulmak amacıyla, şirket yöneticilerini yarın başbakanlıkta görüşmeye çağırdı.

Merkel, bu konuda Washington'da yaptığı açıklamada, mali kriz içinde bulunan Opel'e yardım edebilmek amacıyla adım adım çözüm yolları arayacaklarını söyledi.

Opel şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Hans Demant, Opel'in gelecek yıl için yaklaşık 1 milyar Avro'luk nakit para yardımına ihtiyacı olduğu şeklinde çıkan bir haberi yalanlayarak, "şu sıralar bir nakit para sorunumuz yok" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Opel'in Alman hükümetinden sadece bir güvence istediğini kaydeden Demant, güvencenin miktarı konusunda ise açıklama yapmamıştı.

Gazeteler, bu güvencenin en az 1 milyar Euro olduğunu ve yaklaşık 26 bin kişinin işten çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdılar.

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