Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de Avrupa Birliği hükûmet liderlerini bir araya getirecek zirveden önce, "Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz" dedi.

Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürdüğüne dair sinyaller gördüklerini de ifade etti.

2 günlü zirvede AB-Türkiye ilişkilerinin de masaya yatırılması bekleniyor.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Pazartesi günü açıkladığı rapor ışığında Türkiye ile pozitif gündemi "aşamalı, koşullu ve geri döndürülebilir" olmak kaydıyla ilerletme arayışında olan AB liderlerinin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve 2016 tarihli göç mutabakatının yenilenmesi görüşmelerini başlatmak üzere Avrupa Komisyonu'na yetki vermesi bekleniyor.