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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel: Seyahat için dijital aşı sertifikası yüksek ihtimalle yazdan önce hazır olacak

26 Şubat 2021 13:03

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı olan insanların Avrupa Birliği ülkeleri arasında pandemi sırasında seyahat etmesine imkan sağlayacak dijital aşı sertifikasının büyük ihtimalle yaz aylarından önce yürürlüğe gireceğini söyledi.

Başkent Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, ''Herkes bir aşı sertifikasına ihtiyacımız olduğu konusunda fikir birliğine vardı'' dedi. 

Merkel, böyle bir sertifikaya gereken teknik temeli sağlamak için Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaklaşık 3 aya ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Angela merkelseyahataşısertifikası
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