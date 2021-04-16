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Koronavirüs

Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu

16 Nisan 2021 16:17

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği Koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu.

AFP'nin son dakika haberine göre, Merkel ilk doz Koronavirüs aşısını yaptırdı. Merkel'in aşı tercihi Avrupa ülkelerinde geçen haftalarda kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle durdurulan daha sonra Avrupa İlaç Kurumu'nun "güvenilir" olduğuna karar verdiği AstraZeneca oldu. 

Kanda pıhtılaşmanın ardından kullanımı durduran pek çok ülke Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Kurumu'nun onay vermesinin ardından kullanıma dönmüştü. Avrupa'da kullanımı tamamen durduran tek ülke Danimarka oldu. 

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