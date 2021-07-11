Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Biden'ı ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurtdışı ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’in önümüzdeki perşembe günü Merkel ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

İki liderin ABD’deki şirketler ve Nord Stream 2 doğalgaz boru hattını vuran fidye yazılımı saldırılarını görüşeceğini belirten Psaki, Biden’ın boru hattını “kötü bir anlaşma” olarak görmeye devam ettiğini söyledi. Psaki, boru hattıyla ilgili geçici olarak askıya alınan ABD tarifeleri üzerinde bir anlaşmaya varılıp varılamayacağına dair ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan Merkel, Biden’ın Ocak ayında görevine başlamasından bu yana Washington’ı ilk kez ziyaret edecek.