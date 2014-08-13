Almanya askerî teçhizat sevkiyatına hazırlanıyor



Alman hükümeti içinde Irak'a askeri teçhizat gönderilmesi konusundaki destek artıyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, özellikle IŞİD'e karşı mücadele eden Kürt peşmerge güçlerini göz önünde bulundurarak, ‘siyasi ve hukuki bakımdan sınırların zorlanması' gerektiğini söyledi. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de Berlin'de İngiliz mevkidaşı Michael Fallon ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Irak'a askerî teçhizat gönderilmesinin incelendiğini açıkladı.

Bakan Von der Leyen federal hükümetin kriz bölgelerine silah göndermeme prensibine bağlı kaldığını, fakat ‘bunun dışında kalan her tür imkânın değerlendirildiğini' vurguladı. Malzemelerin ilk etapta Irak hükümetine gönderileceğini belirten Bakan, nakliyatı Alman ordusunun üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Özellikle zırhlı araç, mayın dedektörü, kask, sıhhi malzeme, gece görüş dürbünü gibi ölümcül olmayan askeri malzemelerin gönderilmesi üzerinde duruluyor.

Gabriel silah yardımına yeşil ışık yaktı

Bugüne kadar silah yardımına kesin bir dille karşı çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ise dünyanın 'IŞİD'in Ezidilere karşı bir soykırım hazırlığına' şahitlik ettiğini söyledi. Bu koşullar altında Almanya'nın Irak'a silah yardımını bütünüyle reddetmemesi gerektiğini söyleyen Bakan, hukuki açıdan 'özel bir güvenlik ihtiyacı doğduğunda' silah yardımı yapılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günkü açıklamasında Irak'a kesinlikle silah yardımı yapılmayacağını söylemiş ve yürürlükteki silah ihracatı düzenlemelerine atıfta bulunmuştu.

Alman hükümeti şu ana kadar Irak'a yalnızca insani yardım yaptı. ABD Kürt peşmergelere silah gönderildiğini doğrulamıştı. İtalya ve Fransa da silah desteği konusunu değerlendiriyor.