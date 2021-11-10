Almanya aşısızlar için önlemlerin artırılmasını tartışıyor

Almanya'da pandeminin başından bu yana günlük vaka sayısı rekor kırdı. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre son 24 saat içinde 39 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Bundan bir önceki en yüksek vaka sayısı 37 bin 120 ile geçen Cuma günü kaydedilmişti.

Bir haftalık dönemde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı (insidans) da 232,1'e yükseldi. Geçen hafta ise insidans 146,6 olarak tespit edilmişti. Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 2G kuralı çağrısı

Almanya'da vaka sayılarının tırmanması nedeniyle siyasetçiler ve uzmanlar, aşı olmayanlara yönelik ülke genelinde önlemlerin artırılması çağrısı yaparken, etkinlik ve toplantılara "2G kuralı" uyarınca sadece aşı olanların veya Covid-19'u geçirenlerin alınmasını talep ediyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgın ile mücadelede ülke genelinde 2G kuralının uygulanmasını istedi. RTL/ntv televizyonuna konuşan Spahn, 16 eyalette farklı uygulamalar olmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Mevcut uygulamada, 2G veya 3G kuralının geçerli olmasına eyalet hükümetleri karar veriyor. Almanya'da yeni hükümeti kurması beklenen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan ve Perşembe günü Federal Meclis gündemine gelecek olan yeni yasa tasarısı ise eyalet yönetimlerini 2G veya 3G kuralı uygulama konusunda serbest bırakıyor. 2G kuralı sadece aşı olanlara ve Covid-19 geçirenleri kapsarken, 3G kuralı aşılı ve hastalığı atlatanların yanı sıra test sonucu negatif olanları da içeriyor.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Özellikle çocuklar ve aileler için korkunç sonuçları olan yeni bir kapanma mı, yoksa ülke genelinde geçerli olacak 2G modeli mi temel hakları kısıtlar?" sorusunun sorulması gerektiğini söyledi.

SPD sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da ülke genelinde "2G kuralı"nın uygulanmasını istedi. Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuşan Lauterbach, "Ya kapanmaya ya da 2G kuralına ihtiyacımız var, ancak yeni bir kapanma olmayacak" dedi.

Alman klinik hekimleri sendikası Marburger Bund da, "Eğer federal düzeyde 2G kuralı uygulamazsak, pandemi ile mücadelede yeni bir hata yapılacak" uyarısında bulundu.

Belirli gruplara aşı zorunluluğu

Salgınla mücadelede Alman hükümetine danışmanlık yapan Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi ise 2G kuralının ülke genelinde uygulanmasının yanı sıra belirli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini bildirdi. Leopoldina Başkanı Gerald Haug, Spiegel'e yaptığı açıklamada hemşire ve hasta bakıcıların yanı sıra öğretmenlerin ve diğer insanlarla temas halinde olan bütün meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

SPD, Yeşiller ve FDP'nin hazırladığı tasarıda ise belirli meslek grupları için aşı zorunluğu öngörülmüyor.

"100 bin kişi ölebilir" uyarısı

Bu arada Alman hükümetine danışmanlık yapan virolog Christian Drosten artan vaka sayıları nedeniyle kaygılarını dile getirirken 2G veya 3G kuralının yeterli gelmeyeceğine işaret etti.

NDR'deki podcast yayınında Drosten, aşı olmamış bir kişinin, test yaptırarak bir etkinliğe veya işe gitmesi halinde yine de Covid-19'a yakalanabileceğini ve virüsü yaymayı sürdüreceğini söyledi. Drosten, ayrıca aşı olmayanların özel hayatlarındaki temaslarda da virüsü yayacağına dikkat çekti. Yeniden sosyal temas kısıtlamalarının uygulanmasının hukuki açıdan mümkün olmadığını ifade eden Drosten, aşılama oranının artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Aşı olanlara tazeleme aşısı yapılması gerektiğini belirten Drosten, aşı olmayan 15 milyon kişiye de "durumun ciddi" olduğunun anlatılmasının şart olduğunu dile getirdi. Drosten, uzun vadede ideal hedefin, "üç kez aşı olmuş nüfus" olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınında "çok zor bir kış" beklediğini kaydeden Drosten, aşılama konusunda ilerleme sağlanamazsa, Almanya'nın koronavirüs nedeniyle 100 bin kişinin daha ölümüne hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.