Almanya araştırma ve geliştirmeye yatırımda öncü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yeni bir araştırmasına göre Almanya dünya çapında araştırma ve geliştirme alanlarında en fazla yatırım yapan beş ülke arasında yer alıyor. Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı OECD'nin raporuna dayandırdığı açıklamasında Almanya'nın özellikle enerji ve çevre gibi geleceğe dönük önemli alanlara yatırım yapan üç ülkeden biri olduğunu vurguladı. Bu alanda ilk üçe giren diğer iki ülkenin ise Japonya ve ABD olduğu kaydedildi.

2015 yılında Almanya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3'ünü araştırma ve geliştirme alanlarına ayırmıştı. Avrupa Ekonomi Araştırma Merkezi (ZEW) ise 2016 ve 2017 yıllarında bu yatırımların yüzde 4 artmasını beklediklerini açıkladı. ZEW ayrıca işletmelerin yenilikçi çabaları nedeniyle kar ettiğini de vurguladı.

OECD Almanya'nın kamu ve özel araştırma alanlarını birleştirme konusunda özellikle başarılı olduğunu vurgularken, genç işletmelerin iş kurmak için gerekli sermaye konusunda sıkıntı çektiğinin altını çizdi. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı müsteşarı Georg Schütte küçük ve orta ölçekli işletmelerinin Alman ekonomisinin araştırma alanındaki yatırımlarının gittikçe azaldığını belirtti.

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 2016 yılında on maddeli bir program çıkarmıştı. Bu program araştırma ve yenilik konusunda şimdiye kadar çalışmaları az olan işletmeleri bu yönde teşvik etmeyi öngörüyor.

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dpa, CN/HT