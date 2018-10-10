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Spor

Almanya antrenmanında 5 bin taraftar

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ve Fransa ile karşılaşacak Almanya, hazırlıklarını sürdürdü

10 Ekim 2018 01:08

Almanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 5 bin seyircinin izlediği antrenmana Türk asıllı futbolcu Emre Can da katıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ve Fransa ile karşılaşacak Almanya A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in antrenman sahasında milli takım teknik direktörü Joachim Löw yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi izledi.

İdmana Juventus'ta forma giyen ve kadroya sonradan dahil edilen Türk asıllı futbolcu Emre Can da katıldı.

Antrenmandan sonra futbolcular seyricilere imza dağıttı. Manchester City'de oynayan diğer Türk kökenli futbolu İlkay Gündoğan ise sakatlığı sebebiyle kadroya çağırılmamıştı.

Almanya, 13 Ekim Cumartesi günü Amsterdam'da Hollanda ve 16 Ekim Salı günü Paris'te Fransa ile karşılaşacak.

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