T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya: Akman hâlâ zanlı

Frankfurt Savcısı: Akman hakkında soruşturma sürüyor. Beni Türkiye ayağı ve oradaki spekülasyonlar ilgilendirmez. Akman, bizim için zanlıdır

22 Kasım 2008 02:00

Frankfurt Savcılığı, Akman hakkında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Savcı, “Beni Türkiye ayağı ve oradaki spekülasyonlar ilgilendirmez. Akman, bizim için zanlıdır” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman’a bir kötü haber Almanya’dan geldi. Frankfurt Savcılığı Basın Sözcüsü Doris Möller-Scheu, Akman hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü ve ‘zanlı’ olduğunu açıkladı.
Savcı Möller-Scheu, Akman’ın avukatının Frankfurt Bölge Mahkemesi’nde görülen Deniz Feneri e.V. davasının gerekçeli kararına dayanarak, müvekilinin “sanık, zanlı ya da şüpheli” olarak değerlendirilemeyeceği açıklamasını, spekülasyon olarak nitelendirdi.

‘Bizin için zanlı’

Möller-Scheu, “Beni Türkiye ayağı ve oradaki spekülasyonlar ilgilendirmez. Akman, bizim için zanlıdır” dedi. Akman hakkında, halen süren 2. dalga Deniz Feneri soruşturmasının yanı sıra, Frankfurt’taki OFWG e.G. kooperatif yolsuzluğu konusunda da soruşturma devam ediyor. Akman hakkında, yabancılar dairesi tarafından da, “Görüldüğü yerde gözaltına alınarak sınır dışı işlemi yapılması” talimatı bulunuyor.
Frankfurt emniyeti, Deniz Feneri e.V’de halen 16 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın selameti açısından kimlikleri açıklanmayan 16 kişi arasında, Deniz Feneri e.V. davasında “elebaşı, suç ortağı” olarak nitelenen Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Harun Kapıyoldaş ve Zahid Akman da bulunuyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24