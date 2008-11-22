Almanya: Akman hâlâ zanlı

Frankfurt Savcılığı, Akman hakkında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Savcı, “Beni Türkiye ayağı ve oradaki spekülasyonlar ilgilendirmez. Akman, bizim için zanlıdır” dedi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman’a bir kötü haber Almanya’dan geldi. Frankfurt Savcılığı Basın Sözcüsü Doris Möller-Scheu, Akman hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü ve ‘zanlı’ olduğunu açıkladı.

Savcı Möller-Scheu, Akman’ın avukatının Frankfurt Bölge Mahkemesi’nde görülen Deniz Feneri e.V. davasının gerekçeli kararına dayanarak, müvekilinin “sanık, zanlı ya da şüpheli” olarak değerlendirilemeyeceği açıklamasını, spekülasyon olarak nitelendirdi.



‘Bizin için zanlı’



Möller-Scheu, “Beni Türkiye ayağı ve oradaki spekülasyonlar ilgilendirmez. Akman, bizim için zanlıdır” dedi. Akman hakkında, halen süren 2. dalga Deniz Feneri soruşturmasının yanı sıra, Frankfurt’taki OFWG e.G. kooperatif yolsuzluğu konusunda da soruşturma devam ediyor. Akman hakkında, yabancılar dairesi tarafından da, “Görüldüğü yerde gözaltına alınarak sınır dışı işlemi yapılması” talimatı bulunuyor.

Frankfurt emniyeti, Deniz Feneri e.V’de halen 16 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın selameti açısından kimlikleri açıklanmayan 16 kişi arasında, Deniz Feneri e.V. davasında “elebaşı, suç ortağı” olarak nitelenen Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Harun Kapıyoldaş ve Zahid Akman da bulunuyor.





