Almanya Afganistan'a sınır dışıları durdurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen ve en az 90 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından Almanya, iltica başvurusu reddedilen Afganların sınır dışı işlemlerini askıya aldı. Başbakan Angela Merkel bugün Almanya’daki eyaletlerin başbakanları ile yaptığı toplantı sonrasında istisnai durumlar dışında Afganların ülkelerine sınır dışı edilmemesi kararı aldıklarını açıkladı.

Başbakan Merkel kararın Afganistan’daki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesine ve Kabil’de hasar gören Almanya Büyükelçiliği’nin işlevini yeniden kazanmasına kadar geçerli olacağını ve Afganistan’daki güvenlik durumunun yeniden tespitinin temmuz ayına kadar sürebileceğini söyledi. Merkel gönüllü geri dönüşlerin desteklenmeye ve Almanya’da ceza almış olanların ya da suç işleme eğiliminde olanların münferit kararlar uyarınca sınır dışı edilmeye devam edeceğini de belirtti.

Yeni düzenlemenin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’in ortak önerisi üzerine gerçekleştirildiğine işaret eden Başbakan Merkel, sınır dışı uygulamasının geçici olarak durdurulması kararından, kimliklerinin güvenlik birimlerince belirlenmesine ısrarla karşı çıkan Afganların muaf tutulacağını, bunların Almanya’yı terk etmek zorunda olan kişiler olduklarını da sözlerine ekledi.

Güvenlik durumu analizi

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan’daki güvenlik durumuna ilişkin kararı ilgili dairelerin ve mahkemelerin sığınmacılara iltica hakkı tanımalarında en önemli kriterlerden birini oluşturuyor. Alman içişleri ve dışişleri bakanlıkları bugüne kadar güvenlik durumuna ilişkin analizler uyarınca sınır dışı uygulamalarının yapıldığını açıkladılar.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz Afganistan’a sınır dışı uygulamasının derhal durdurulmasını talep etmişti. Hristiyan Birlik partileri içinden de bu yönde talepler yükselmişti. Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de Afganistan’ın güvenli ülke olarak sınıflandırılamayacağını, bu ülkeye sınır dışı uygulamalarına son verilmesini talep etmişti.

Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl Başkanı Günter Burkhardt da sınır dışı uygulamasının durdurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı ve 2017 yılında reddedilen tüm iltica başvurularının yeniden incelenmesini talep etti.

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dpa/afp/kna/ÇA,BK