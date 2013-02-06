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Politika

Almanya: ABD elçiliği bombacısından Türkiye'nin haberi vardı

Başbakan Erdoğan'ın Almanya ve Fransa'yı kastederek 'Batı terörü çözmemizi istemiyor' sözlerine Federal Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter'dan yanıt geldi: Eleştiriler gerçeği yansıtmıyor

06 Şubat 2013 12:58

Almanya,Başbakan Recep Tayyip  Erdoğan’ın terörle ilgili yönelttiği sert suçlamaları reddetti. Almanya İçişleri Bakanı, ABD Ankara Büyükelçiliği’ne saldıran Şanlı’nın Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisinin Ankara'ya iletildiğini açıkladı.

Türkiye'de üç gün sürece resmî temaslarına başlayan Federal Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ve Fransa'yı kastederek 'Batı terörü çözmemizi istemiyor, teröristler Avrupa'da serbestçe dolaşıyor' şeklindeki sözlerini geri çevirdi. Alman bakan, Erdoğan'ın Alman güvenlik birimlerinin işbirliği konusunda yeterli hassasiyeti göstermediği yönündeki eleştirilerinin de gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Friedrich, bombalı saldırıda ölen intihar eylemcisi "Alişan" kod adlı Ecevit Şanlı'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisinin geçtiğimiz yıl Türk makamlarına iletildiğini söyledi. Almanya İçişleri Bakanı, bazı görüş ayrılıklarına rağmen Türk-Alman işbirliğinin iyi işlediğini de vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanı Friedrich'in üç günlük Türkiye ziyaretinin başlıca gündemi güvenlik alanında iki ülke arasında daha iyi işbirliği yapılması. Bu kapsamda Friedrich Türk meslekdaşı Muammer Güler ile de bir araya gelecek.

Fener Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret edip Patrik Bartholomeos ile görüşen Almanya İçişleri Bakanı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türk mevkidaşıyla Hrıstiyan azınlığın sorunlarını da masaya yatıracağını söyledi. Bartholomeos'un Türkiye'deki Hrıstiyanların durumunda hafif bir iyileşme olduğu yönünde görüşünü Friedrich'e ilettiği bildirildi. Almanya İçişleri Bakanı'nın, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

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