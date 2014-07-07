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Dünya

Almanya ABD arasında casusluk gerilimi

Almanya, ABD casusu olduğu öne sürülen istihbarat görevlisiyle ilgili Washington’dan açıklama istedi

07 Temmuz 2014 13:24

Almanya'da bir Alman istihbarat görevlisinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için casusluk şüphesiyle tutuklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçiliğinden casusluk konusunda açıklama talep etti.

ABD'nin Berlin büyükelçiliğindeki diplomatlar casusluk kriziyle ilgili gelişmeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Alman Federal Savcılık makamı tutuklamayı doğruladı ancak başka ayrıntı vermedi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) geçen yıl, büyük bir gözetim programının bir parçası olarak, Başbakan Angela Merkel'in telefonunu dinlemekle suçlanmıştı.

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