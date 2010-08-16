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Spor

ALMANYA: 68

16 Ağustos 2010 01:46

-ALMANYA: 68 - TÜRKİYE: 54 BAMBERG (A.A) - 15.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi Almanya'da düzenlenen Beko Süpercup turnuvasına katılan (A) Milli Erkek Takımı üçüncülük maçında Almanya'ya 68-54 yenildi.  Nürnberg yakınlarındaki Bamberg Jako Arena'da oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar bu sonuçla Beko Süpercup'ta Litvanya, Hırvatistan ve Almanya karşısında galibiyet elde edemeden turnuvada son sırada yer aldı. Karşılaşmayı Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, yönetim kurulu üyesi Ali Osman Tobay ile Düsseldorf Başantrenörü Murat Didin de izledi. Salon : Jako Arena Hakemler: Romualdas Brazauskas xx (Litvanya), Ivo Dolinek xx (Çek Cumhuriyeti), Josip Radojkovic xx (Hırvatistan) Türkiye: Cenk Akyol x 2, Sinan Güler x 2, Ömer Onan xx 4, Ersan İlyasova x 3, Semih Erden xx 6, Kerem Tunçeri xx 10, Oğuz Savaş xx 4, Kerem Gönlüm x, Ömer Faruk Aşık xxx 13, Hidayet Türkoğlu x 5, Cevher Özen xx 5 Almanya: Staiger xx, Schaffartzik xxx 5, Idbihi x, Ohlbrecht xx 4, Wysocki x, Hamann xxx 6, Greene xx 4, Pleiss xxx 11, Harris xx 7, Schwethelm xx 4, Benzingxxx 10, Jagla xxx 14, McNaughton xx 3 1.Periyot: 17-14  Devre: 37-26 (Almanya lehine)   3.Periyot: 56-35

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