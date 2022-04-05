Almanya 40 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Almanya, "önemli sayıda” Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederken, Rusya bu karara yanıt vereceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentinden ayrılmasından sonra ortaya çıkan görüntülere atıfta bulunarak, "Almanya'da her gün özgürlüğümüze ve toplumumuzun bütünlüğüne karşı çalışan Rus Büyükelçiliğinin önemli sayıda üyesinin istenmeyen kişi ilan edilmesine karar verildi" dedi. Söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmeleri için beş günlük süre tanındı.

Baerbock açıklamasında kesin bir sayı vermezken, Alman haber ajansı dpa istenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomatların sayısını 40 olarak bildirdi. Söz konusu diplomatların Rus istihbaratına bağlı olduklarının düşünüldüğü aktarıldı.

İstenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden ayrılmaları istenen Rus diplomatların varlığının, "güvende olmak için Almanya'ya sığınan insanlara bir tehdit olduğunu" ifade eden Dışişleri Bakanı, bu duruma daha fazla göz yummayacaklarını ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis'in bu durumu Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'e bildirdiğini aktardı. Baerbock aynı zamanda halihazırda Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların daha da sertleştirileceğini söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, kararla ilgili olarak "Alman siyasi makinesinin bu kötü niyetli davranışına karşılık vereceğiz” tepkisinde bulundu.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Buça sokaklarında sivil giyimli kişilere ait çok sayıda cenaze bulunduğu görülüyor. Aynı zamanda kentte toplu mezarlar da bulundu. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev’in yakınlarında yer alan ve Rus birliklerinden yakın zamanda geri alınan bölgelerde 410 sivilin cesedine erişildiğini aktardı.

Gazprom Germania'ya kayyum atandı

Diğer yandan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un Almanya'daki şirketine kayyum atandığını açıkladı. Habeck, Almanya'da enerji, telekomünikasyon ve posta piyasalarını denetlemekle görevli Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) 30 Eylül'e kadar Gazprom Germania şirketine kayyum olarak atandığını belirtti. Bununla, Federal Ağ Ajansı'na Gazprom Germania'daki yöneticileri işten çıkarma ve yerlerine yenilerini atama yetkisi verilmiş oldu.

Habeck bu adımın "kesinlikle gerekli” olduğunu ifade ederek, bu kararın arkasında belirsiz yasal ilişkiler ve Alman hükümetine bildirim yükümlülüğünün ihlalinin yer aldığını söyledi. Gazprom Germania şirketinin Almanya'da kritik bir altyapı işlettiğini ve bu nedenle şirketin "gaz tedariği için son derece önemli olduğunu" belirten Habeck, kayyumun atanmasıyla kamu güvenliğini ve düzenini korumanın yanı sıra "arz güvenliğini sağlamayı" hedeflediklerini de ifade etti. Habeck, ayrıca "Almanya'daki enerji altyapısını Kremlin'in keyfi kararlarına tabi tutamayız" vurgusu yaptı.

Rus enerji şirketi Gazprom Cuma günü yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Almanya'daki şirketi Gazprom Germania'dan ayrıldığını duyurmuştu. Ancak şirketin olası yeni sahipleri hakkında bir bilgi paylaşılmamıştı.

Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazprom Germania'nın Rusya'dan JSC Palmary ve Gazprom Export Business Services şirketleri tarafından dolaylı olarak satın alındığını öğrendiğini belirtti. Ancak Gazprom Germania kritik bir altyapı hizmeti sunduğundan, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan bir yatırımcı tarafından yapılan her satın almanın Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. Bakanlık, adı geçen iki şirketin arkasında kimin olduğunun belli olmadığını ifade etti.