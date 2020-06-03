Almanya 31 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı; listede Türkiye yok

Almanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan seyahat önlemlerini gevşetmeye başladı. Almanya'da bugün 31 ülke için seyahat kısıtlaması kaldırılırken listedeki ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

Almanya, Koronavirüs nedeniyle yürürlükte olan seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra Britanya, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat yasağının kaldırılacağını açıkladı.



Maas, AB dışındaki ülkeler için yasağın şu an için kaldırılmadığını söyledi. Maas, virüs salgınının durumuna göre, yeni seyahat uyarıları getirebileceklerini de ekledi.



Dışişleri Bakanı, "Seyahatlerde her ülke için mevcut olan en iyi bilgileri sağlayacağız." 15 Haziran'dan itibaren bilgiler gerekirse günlük olarak ayarlanacaktır. Bilgi ve uyarılar, enfeksiyonun nasıl geliştiğine bağlı olmaya devam edecektir." dedi.