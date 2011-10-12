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Almanya: 3 Belçika: 1 ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 01:29

-Almanya: 3 Belçika: 1 ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Almanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti ve grupta ikinci sırayı alan Türkiye'ye play-off kapısını açtı. Almanya, evinde oynadığı maçta ilk golü 30. dakikada Mesut Özil ile buldu. Andre Schürrle 33, Mario Gomez 48. dakikada attıkları gollerle durumu 3-0'a getirirken, Belçika'nın tek golünü 86. dakikida Marouane Fellaini kaydetti. Grupta oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza atan Almanya, 30 puanla grubu lider tamamlarken, bugün Azerbaycan'ı 1-0 yenen Türkiye 17 puanla ikinci sırada yer aldı. Belçika ise 15 puanla 3. sıranın sahibi oldu.

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