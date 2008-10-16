Almanya 2009’daki büyüme beklentisini küçülttü

Almanya Ekonomi Bakanı Michael Glos, 2009 yılı için Almanya'nın büyüme tahminini düşürdüklerini bildirdi.



Glos, yaptığı açıklamada, küresel finansal piyasalardaki belirsizliğe işaret ederek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin gelecek yıl için yüzde 1,2 olan büyüme tahmininin yüzde 0,2'ye düşürüldüğünü belirtti.



Alman Ekonomi Bakanı, 2008 yılı için yüzde 1,7 olan büyüme beklentisinin ise değiştirilmediğini ifade etti.



Glos, küresel piyasalardaki krizin reel ekonomiye etkilerinin belirsizliğini koruduğunu, bunun da şu anki projeksiyonların dahi belirsizliğine işaret ettiğini kaydetti.



