T24

ALMANYA: 0 - İSPANYA: 1

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İspanya oldu. İlk dakikadan itibaren Almanya karşısında top kontrolünü eline alan Boğalar, Panzerler'in kalesine yüklenmeye başladı.Baştan sona İspanya'nın ataklarını karşılamakla yetinen Almanya ise kontra ataklarla gol aradı.İkinci yarıya da ilk yarıya olduğu gibi İspanya çok etkili başladı. Maçın 73. dakikasında köşe vuruşunda gelen topa müthiş yükselen Puyol, kafa ile attığı golle Boğalar'ı öne geçirdi. Öne geçtikten sonra skor avantajını maç sonuna kadar sürdüren İspanya, tarihinde ilk kez finale yükseldi.İspanya bu skorla 2008 Avrupa Şampiyonası finalinde yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek rövanşı da Panzerler'e vermemiş oldu.Moses MabhidaViktor Kassai: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Arne Friedrich, Per Mertesacker, Jerome Boateng, Piotr Trochowski, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Mesut Ozil, Miroslav KloseJoachim LöwThomas MüllerIker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Carles Puyol, Joan Capdevila, Xabi Alonso, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Pedro, David VillaVicente del BosqueRaul Albiol