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Spor

ALMANYA: 0 - İSPANYA: 1

2010 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Almanya'yı 1-0 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

07 Temmuz 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Almanya'yı 73. dakikada Puyol'un attığı golle 1-0 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.



Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İspanya oldu. İlk dakikadan itibaren Almanya karşısında top kontrolünü eline alan Boğalar, Panzerler'in kalesine yüklenmeye başladı.

Baştan sona İspanya'nın ataklarını karşılamakla yetinen Almanya ise kontra ataklarla gol aradı.

İkinci yarıya da ilk yarıya olduğu gibi İspanya çok etkili başladı. Maçın 73. dakikasında köşe vuruşunda gelen topa müthiş yükselen Puyol, kafa ile attığı golle Boğalar'ı öne geçirdi. Öne geçtikten sonra skor avantajını maç sonuna kadar sürdüren İspanya, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

İspanya bu skorla 2008 Avrupa Şampiyonası finalinde yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek rövanşı da Panzerler'e vermemiş oldu.


ALMANYA: 0 - İSPANYA: 1

Stat: Moses Mabhida

Hakem: Viktor Kassai

Almanya: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Arne Friedrich, Per Mertesacker, Jerome Boateng, Piotr Trochowski, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Mesut Ozil, Miroslav Klose

Teknik Direktör:  Joachim Löw

Cezalı oyuncu: Thomas Müller

İspanya: Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Carles Puyol, Joan Capdevila, Xabi Alonso, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Pedro, David Villa 

Teknik Direktör: Vicente del Bosque

Sakat oyuncu: Raul Albiol


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