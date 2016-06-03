Almanların Türkiye'ye güveni sarsıldı



Alman kamu televizyonu ARD'de yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 91'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye güvenmiyor. Türkiye'ye güvenmeyenlerin oranının nisan ayına göre yüzde 12 arttığı kaydedildi. Ankete katılanların sadece yüzde 7'si Türkiye'nin güvenilir bir partner olduğuna inanıyor.

Alman kamuoyunda Türkiye'ye karşı artan güvensizlik, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili görüşlere de yansıyor. Ankete katılanların yüzde 89'u AB'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması için Türkiye'nin tüm kriterleri yerine getirmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Ankete göre sadece yüzde 7'lik kesim, mülteci mutabakatını tehlikeye atmamak için Türkiye'ye taviz verilmesi gerektiği görüşünde.

Soykırım tasarısına destek

Federal Meclis'te kabul edilen Ermeni soykırım tasarısı da Alman kamuoyunda büyük destek gördü. Ankete katılanların yüzde 74'ü, Meclisin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesinden yana görüş bildirdi, yüzde 18'lik kesim karşı görüşü savundu.

Ancak diğer yandan yüzde 46'lık kesim, Alman siyasetinin 100 yıl sonra niye bu konuyla meşgul olduğunu anlayamadığını kaydetti. Ankete katılanların yüzde 57'si soykırım kararının Türkiye ile ilişkileri büyük ölçüde kötüleştireceği endişesini dile getirdi.

Merkel'e destek de düşüşte

Aynı anket, Başbakan Angela Merkel'in de iç siyasetteki puanının düştüğünü gösteriyor. Almanların yüzde 57'si Merkel liderliğindeki federal hükümetin çalışmalarından memnun değil. Merkel'in kendisine yönelik memnuniyet de düşüşte. Merkel'den memnun olanların oranı son dört hafta içinde beş puan daha gerileyerek yüzde 50'ye düştü.

Geçen yıl Merkel'in başbakanlığından memnuniyet duyan Almanların oranı yüzde 75'ti. Merkel'e olan desteğin düşüşü geçen yıl Almanya sınırlarına dayanan mülteci krizi ile başlamıştı.

Kamuoyu araştırmaları şirketi infratest dimap'ın 30-31 Mayıs'ta yaptığı ankete bin altı Alman vatandaşı katıldı.