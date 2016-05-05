Almanların çoğu Türklere vize serbestisine karşı



Alman birinci kanalı ARD tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye vatandaşlarına Schengen Bölgesi'ne seyahatlerinde vize muafiyeti tanınmasına karşı çıkan Almanların oranı yüzde 62.

Telefonla yapılan ankete katılanların sadece üçte biri vize muafiyetini desteklediğini belirtti. Ankete katılanlar, Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasına da kuşkuyla yaklaşıyor. Ankete katılanların yüzde 57'si bu anlaşmayı beğenmediğini ifade ederken, sadece yüzde 38'lik bir kesim anlaşmayı desteklediği yönünde görüş bildirdi.

AB Komisyonu, dün aldığı tavsiye kararıyla Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesine yeşil ışık yakmıştı. Ancak kararı Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin de onaylaması gerekiyor. Türkiye'nin vizesiz Avrupa için 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. AB Komisyonu bu kriterlerden 7'sinin henüz yerine getirilmediğini duyurdu. Türkiye'ye hazirana kadar zaman tanınırken, vize konusundaki nihai kararın da haziranda netleşmesi bekleniyor.