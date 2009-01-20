Almanları internet vurdu!

Almanya'da yüz binlerce kişinin internet ortamında işlenen suçlardan zarar gördüğü bildirildi.



Federal Suç Dairesi (BKA) Başkanı Jörg Ziercke, Berlin'de düzenlenen "Güvenlik Forumu 2009" toplantısında yaptığı konuşmada, internet ortamında profesyonel ve organize bir şekilde işlenen suçların, gittikçe daha yoğun bir şekilde alışılagelmiş dolandırıcılık suçlarının yerini almaya başladığını belirtti.



Ziercke, bu suçları işleyen kişilerin, polisi zor duruma düşüren çok mükemmel ve modern teknikler kullandıklarını ve bu suçlardan yüz binlerce insanın zarar gördüğünü kaydetti.



İnternet ortamında virüs programlarının tehlikeli bir silah gibi kullanıldığını belirten Ziercke, elektronik postayla gönderilen bu programların, kullanıcı tarafından fark edilmeden bilgisayarlara yüklendiğini ve kullanıcıların banka bilgilerinin şebekeler tarafından ele geçirildiğini ifade etti.



Bu tehlikeli programların cep telefonlarına da yüklenebildiğini söyleyen Ziercke, polisin bu suçlarla mücadele edebilmesi için teknik açıdan geliştirilmesi gerektiğini, suçluları takip etmenin mevcut imkanlarla çok zor olduğunu, özellikle Doğu Avrupa'da organize şebekelerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

