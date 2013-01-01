T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Almanlara göre sağlıklı yaşamanın sırrı: Gülmek

Almanya'da yapılan ve “Sizce sağlıklı yaşamak neyle eş anlamlıdır?” sorusununn yöneltildiği ankete göre eğlence almanlarca sağlıklı yaşamanın ilk şartı

01 Ocak 2013 12:11

Alman Eczaneler Birliği yayın organının yaptırdığı bir araştırmaya göre Almanların yüzde 95'ten fazlası “hayattan zevk almak ve eğlenmek insanı daha sağlıklı kılar”, diyor. Yüzde 94'ü ise rahatlatan bir uykunun sağlığa yararı olduğunu, stres ve ruhi sıkıntılardan uzak durmanın ömrü uzattığını düşünüyor.

14 yaşın üzerindeki 2 bin 65 kadın ve erkekle yapılan ankete katılanların yüzde 90'ı stres yaratan durumlardan oldukça çabuk sıyrılmanın sağlığa yararlı olduğunu belirtiyor.

İş ve sosyal hayat arasında sağlıklı denge kurmak, sosyal ilişkilere önem vermek, düzenli hareket etmek, yediğine dikkat etmek ve çok yağlı ve tatlı yememek de Almanlara göre sağlığı koruyan faktörler.

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

gülmekalmanyasağlıkyaşameğlencealmananket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24