Almanlara göre sağlıklı yaşamanın sırrı: Gülmek

Alman Eczaneler Birliği yayın organının yaptırdığı bir araştırmaya göre Almanların yüzde 95'ten fazlası “hayattan zevk almak ve eğlenmek insanı daha sağlıklı kılar”, diyor. Yüzde 94'ü ise rahatlatan bir uykunun sağlığa yararı olduğunu, stres ve ruhi sıkıntılardan uzak durmanın ömrü uzattığını düşünüyor.

14 yaşın üzerindeki 2 bin 65 kadın ve erkekle yapılan ankete katılanların yüzde 90'ı stres yaratan durumlardan oldukça çabuk sıyrılmanın sağlığa yararlı olduğunu belirtiyor.

İş ve sosyal hayat arasında sağlıklı denge kurmak, sosyal ilişkilere önem vermek, düzenli hareket etmek, yediğine dikkat etmek ve çok yağlı ve tatlı yememek de Almanlara göre sağlığı koruyan faktörler.

(Deutsche Welle Türkçe)