T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Almanlar Yunanistan'ı Euro'da istemiyor!

Alman halkının büyük çoğunluğu, Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde istemiyor

03 Eylül 2012 19:56

Financial Times'ın yaptığı ankette Almanların büyük çoğunluğunun Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde istemediği ortaya çıktı. Ankete göre Almanların sadece dörtte biri Yunanistan'ın Euro'da kalmasını ve birlikten yardım almaya devam etmesini onaylıyor.

Fransızlar ise Almanlara göre daha yumuşak bir tutum sergiliyor. Fransızların sadece yüzde 32'si Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasını istiyor. Ankete katılan İtalyan ve İspanyollar ise Yunanistan hakkında daha iyimser düşünüyor. Almanların sadece yüzde 25'i Yunanistan'ın borçlarını geri ödeyebileceğini söylerken, İtalyanların yüzde 77'si, İspanyolların da yüzde 57'si Yunanistan'ın borcunu geri ödeyebileceğini düşünüyor.

Almanların büyük çoğunluğunun Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde kalmasını istememesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in işini daha da zorlaştırıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çapta sorunlu ülke tahvili almasına karşı çıkan Merkel, yardım alan ülkelerin de sıkı bir mali disiplin uygulamasında israr ediyor. Anketin sonucu, Merkel'in Yunanistan'ın kurtarma paketi şartlarının neden gevşetilmesini istemediğini de açıklıyor.

 

ETİKETLER

euroalmanlaryunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24