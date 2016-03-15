Almanlar Türkiye'ye güvenmiyor



Bir kamuoyu araştırmasına göre Almanların büyük çoğunluğu Türkiye'nin mülteci sayısının azaltılmasına yardımcı olacağına güvenmiyor. Alman Haber Ajansı (dpa) tarafından perşembe günkü Avrupa Birliği-Türkiye zirvesi münasebetiyle yaptırılan ankete katılanların yüzde 71'i bu beklentinin gerçekçi olmadığını beyan etti. Türkiye'nin desteğiyle mültecilerin azaltılabileceğine inananların oranı ise yüzde 21 çıktı.

İşbirliği karşısında Türkiye'nin 6 milyar euro mülteci yardımı talep etmesini halklı bulmayanların oranı yüzde 67, aksi görüşte olanların oranı ise yüzde 20 dolayında. Türkiye'nin milyarlarca euroluk yardım talebi perşembe günkü AB – Türkiye zirvesinde görüşülecek.

Almanların büyük bölümü Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasını da kuşkuyla karşılıyor. Türkiye'nin kısa zamanda AB üyesi olmasından yana çıkanların oranı ise yüzde 4'te kaldı. Ankete katılanların yüzde 38'i, tam üyelikten önce birtakım şartların daha yerine getirilmesi gerektiği görüşünü taşıyor. Türkiye'nin AB'de yeri olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 49'u buluyor.

Vizesiz seyahat garantisi yok

Mülteci krizindeki işbirliği karşılığında Türk vatandaşlarına AB ülkeleri için vize kolaylığı sağlanmasını ret edenlerin oranı yüzde 70. Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesini destekleyenler, ankete katılanların sadece yüzde 18'ini oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizinde Türkiye ile başlatılmak istenen işbirliğinden kuşku duyulmaması gerektiğini söyledi. Başbakan Merkel, “Türkiye bütün şartları istisnasız yerine getirmek zorundadır”, dedi. Merkel dış sınırların korunmasıyla ilgili olarak Türkiye ile sürdürülen görüşmelerin AB üyeliği ile ilintili olmadığını ifade etti. Almanya Başbakanı Merkel vize mecburiyetinin yumuşatılması şeklindeki taleplerle ilgili olarak da, ‘bütün şartların yerine getirilmesi' koşulunun geçerli olduğunu söyledi.