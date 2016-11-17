Almanlar 'temiz siyasete' güveniyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (UŞÖ/TI), 42 Avrupa ve Orta Asya ülkesini kapsayan 2016 yolsuzluk raporunu yayınladı. Küresel Yolsuzluk Barometresi serisinin bir parçası olan ve "İnsanlar ve Yolsuzluk: Avrupa ve Orta Asya” ismini taşıyan raporda, Avrasya bölgesinde bulunan ülkelerde halkın yolsuzluk hakkında ne düşündüğü ayrıntılı biçimde değerlendirildi. ÜŞO, araştırma sürecinde bölgede yaşayan 60 bin kişiyle yüz yüze anket yaptı.

Toplumsal ve siyasal hayatı etkilemiyor

Anket sonuçlarına göre, Almanlar ve İsveçliler, yolsuzluğun ülkelerindeki toplumsal ve siyasal hayatın işleyiş sürecinde neredeyse hiç rol oynamadığını düşünürken, Ermenistan, Bosna-Hersek, Ukrayna, Moldova ve Rusya’da ise vatandaşların büyük kısmı yolsuzluğun ülkelerinde önemli bir sorun olduğu görüşünde.

Orta Asya ve Avrupa'da yaşayan her üç kişiden biri, yolsuzluğu "ülkelerinin yüzleştiği en önemli üç sorundan biri” olarak görüyor. Bu listenin tepesinde yüzde 67 ile Moldova, yüzde 66 ile İspanya ve yüzde 65 ile Kosova yer alırken, listenin en altında yüzde 10 ile İsviçre, yüzde 6 ile İsveç ve yüzde 2 ile Almanya yer alıyor. Türkiye ise yüzde 22 ile listede 30'uncu sırada.

Yine her üç kişiden biri ise, "milletvekillerinin ülkelerindeki yolsuzluğa en fazla karışmış kişiler olduğu” algısına sahip. Bu listede de Moldova yüzde 76 ile başı çekerken, Türkiye 13'üncü sırada yer alıyor. Listenin sonunda ise yüzde 6 ile yeniden Almanya var.

Vatandaşı oldukları ülkelerdeki "hükümetlerin yolsuzlukla yeterli biçimde mücadele etmediğine” dair algıya sahip kimselerin oranı ise Ukrayna'da yüzde 86, Moldova'da yüzde 84 ve Bosna-Hersek'te yüzde 83. Listenin sonunda yüzde 28 oranıyla İsveç ve İsviçre bulunurken, Türkiye bu listede ise yüzde 42'lik oran ile 33'üncü sırada.

Yolsuzluk hakkında konuşmamanın gerekçesi: Korku

Anket yapılan kişilerin yüzde 60'ı zengin kimselerin hükümetin kararları üzerinde "aşırı etkisi" olduğu inancındayken, yüzde 30'unun ise "başlarına bir şey gelmesinden korktuklarından ötürü yolsuzluk hakkında konuşmayı tercih etmedikleri” ifade ediliyor.

"Belli bir hizmete erişim amacıyla rüşvet veren hane sayısı” ile ilgili verilere göre ise Türkiye'nin oranı yüzde 18. Portekiz ve Kıbrıs bu listede yüzde 2 ile en tepede yer alırken, onları yüzde 3'lük oranlar ile Almanya, Slovenya ve İspanya takip ediyor. Listenin en sonunda ise yüzde 50 ile Tacikistan geliyor.

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DW/BÜ/GA