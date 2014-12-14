Almanlar mülteci politikasından rahatsız



TNS araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Almanların yüzde 65'i mülteci politikaları ve göç konusunda endişelerini hükümetin önemsemediği kanaatinde. Sadece yüzde 28'lik bir kesim böyle bir eksiklik olmadığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 34'ü Almanya'nın İslamlaştığına inanıyor.

Almanya'da “Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar” (Pegida) adlı bir oluşum, "İslamlaşmaya karşı" gösteri ve yürüyüşler düzenliyor. Pegida'nın Dresden'de düzenlediği gösteriye 10 bin kişinin katılması dikkat çekmişti. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere gösterilerin gidişatı üzerine “Katılımcı sayısının birkaç hafta içinde hızla bu seviyeye gelmesi beni endişelendiriyor” dedi.

'AfD ile benzerlikler var'

İçişleri Bakanı de Maiziere Pegida ile Euro karşıtı “Almanya İçin Alternatif” (AfD) partisi arasında bir bağlantı kurarak “Bu grubun içinde çağımızın zorluklarından endişe duyan birçok insan var. Mülteciler, sözde tehdit oluşturan İslamcılaşmadan duyulan korku, Euro… AfD taraftarlarıyla ortak özellikleri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

AfD Brandenburg Eyaleti Teşkilatı Başkanı Alexander Gauland da “Bu hareketin doğal müttefiğiyiz” dedi.

TNS'nin anketine katılanların yüzde 54'ü Angela Merkel'in Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin AfD ile işbirliğini reddetmesini doğru buluyor. Üçte birlik bir kesim ise bu tutumun yanlış olduğuna inanıyor.

Anket 10 ve 11 Aralık tarihlerinde yaklaşık 1000 kişiyle yapıldı.