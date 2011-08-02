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Dünya

ALMANLAR İÇİN "GÖRÜNMEYEN BİR DUVAR" VAR BERLİN (A.A)

02 Ağustos 2011 23:54

-ALMANLAR İÇİN "GÖRÜNMEYEN BİR DUVAR" VAR BERLİN (A.A) - 02.08.2011 - Almanya'nın doğusunda yaşayan Almanların yüzde 83'lük bir kesimi için halen "görünmeyen bir duvar"ın bulunduğu belirtildi. "Super Illu" dergisi için Leipzig piyasa araştırmaları enstitüsü tarafından Berlin'in doğu kesimi ve eski doğu Almanya bölgelerindeki 1017 kişiyle Haziran ayında yapılan ve bugün yayımlanan kamuoyu araştırması, yüzde 83'lük bir kesimin ülkenin doğusuyla batısı arasında şu anda "görünmeyen bir duvar" olduğunu düşündüğünü, yüzde 15'lik bir kesiminse bunun aksi yönde görüş bildirdiğini ortaya koydu. Buna paralel olarak, bu bölgelerde yaşayan her beş Almandan biri, duvarın inşa ediliş nedenlerini anladığını belirtti. Yüzde 20'lik bir kesimse "eski Doğu Almanya'nın bağımsız bir devlet olarak sınırlarını koruma hakkının bulunduğu" düşüncesini taşıdığını söyledi. Buna karşın, halkın yüzde 72'lik bir bölümünün, "duvarın çok büyük bir acıya yol açtığını" ve "hiçbir devletin vatandaşlarını hapsetme hakkına sahip olmadığı" görüşünü taşıdığı ortaya kondu. Duvar, Doğu Almanya meclisinin kararıyla 12-13 Ağustos 1961'de bir gecede örülmüştü. 

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