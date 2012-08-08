Bekar Almanlar flört etmiyor

Almanya'nın partner sitelerinden ElitePartner'in yaptığı araştırmada Almanya'da 11 milyondan fazla bekâr yaşamasına rağmen bekârların üçte ikisinin kendisine aktif olarak partner aramadığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmaya göre, Almanya'da flört faktörü günlük yaşamda neredeyse hiç bir rol oynamıyor. Evli olmayan ve sevgilisi de bulunmayan bekârlar arasında yapılan araştırmada bu kişilerin sadece üçte biri flört etmeyi seviyor, iki bekârdan biri ise partner arayışında değil.

Araştırma sonuçlarına göre özellikle de kadınlar bâkarlıktan memnun görünüyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 60'ı, erkeklerinse üçte biri yalnızlıktan kurtulmak için özel bir çaba sarf etmiyor. Bu oran ilerleyen yaşla birlikte özellikle kadınlar arasında daha da artıyor.

Almanya'da flört kültürünün birçok ülkedekinden farklı olduğunu belirten, ElitePartner'den Lisa Fischbach "Almanya’da genellikle flört hedefe odaklı. Almanlar bir partner arıyorum, öyleyse flört etmeliyim diye düşünüyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu günlük yaşamın bir parçası" diyor. Fischbach'a göre partner bulmada başarılı olmanın yolu pratik yapmaktan yani daha sık flört etmekten geçiyor.

Almanya’da kadın ve erkekler arasında en çok flört ettikleri yaş aralığı da değişkenlik gösteriyor. Kadınlar genellikle 20'li yaşlarda flört ederken, erkekler flörte ancak 30'lu yaşlarda başlıyor. Araştırma büyük kentlerde yaşayanlarınsa daha çok flört ettiklerini ortaya koyuyor. (Deutsche Welle Türkçe)