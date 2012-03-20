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Dünya

Almanlar dünya seyahat rekortmeni

IPK International adlı araştırma enstitüsünün de çocuksuz olarak yapılan ve en az 1 gece konaklamayla gerçekleştirilen seyahatlerin sayısı 72,7 milyon

20 Mart 2012 17:18

 

 
T24 - Almanların dünyada seyahat rekortmeni olmayı sürdürdüğü bildirildi. Almanların geçen yıl 93,6 milyon kez seyahat ettiği belirtiliyor
 
Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) tarafından bugün Berlin'de sonuçları açıklanan 2 ayrı araştırmaya göre, dünya üzerinde Almanlardan daha fazla seyahat eden ve yurt dışında para bırakan başka hiç bir millet yok. 
 
Tatil ve Seyahat Araştırma Derneği (FUR) tarafından yapılan bir araştırma, Almanların geçen yıl 93,6 milyon kez seyahat ettiğini ve bu seyahatlerin yaklaşık yarısının 4 günden fazla sürdüğünü ortaya koyarken, Almanya Merkez Bankasının, Almanların geçen yıl yurt dışında yaklaşık 61 milyar avro harcadığını tespit ettiği belirtildi. 
 
 

72.7 milyon seyahat 

 
 
Avrupa'da, en fazla yurt dışı gezisine çıkan halkın Almanlardan sonra 57 milyon ile İngilizler olduğu, İngilizleri 31 milyon ile Fransızların, 24 milyon ile Rusların ve 23 milyon ile Hollandalıların izlediği kaydedildi. 
 
Almanların Avrupa dışında en fazla gittiği ülkenin de ABD olduğu, Amerikalı turistlerin de dünyada en fazla İngiltere, Japonya ve Almanya'yı gezdiği bildirildi. 
 
Alman medyasında DRV'ye dayandırılarak daha önce verilen bazı haberlerde, Almanların seyahat hevesinin kırıldığı, yurt dışına yapılan seyahatlerin sayısının 39 milyona gerilediği ve Çinli turistlerin ilk kez Almanları geçtiği ifade edilmişti.
 

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