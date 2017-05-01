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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar basın ve ifade özgürlüğü için endişeli

Bild am Sonntag gazetesinin anketine göre Almanların yüzde 28’i basın ve ifade özgürlüğünün tehlikede olduğu kanısında.

01 Mayıs 2017 20:13

“Bild am Sonntag” gazetesinin yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 7’si Almanya'daki basın ve ifade özgürlüğünün “büyük tehlikede” olduğu, yüzde 21’i ise “tehlikede” olduğu görüşünde. Yüzde 41’lik bir kesim “daha ziyade bir tehlike” olmadığı yönünde cevap verirken, yüzde 28'i hiçbir tehlike olmadığını söylüyor. Hiçbir tehlike olmadığını dile getirenlerin doğu ve batı eyaletlerine göre dağılımında ise önemli bir fark dikkati çekiyor. Almanya’nın doğusunda kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 19’u söz konusu özgürlükler için hiçbir tehlike görmediklerini belirtirken, bu oran batı eyaletlerinde yüzde 30'a çıkıyor.

10 yıl öncesi ile bugün karşılaştırıldığında ise, kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 57'si günümüzde basın ve ifade özgürlüğünün daha iyi durumda olduğu kanısında. Yüzde 20'si ise aksi görüşte.

Alman Dergi Yayıncıları Birliği Başkanı Stephan Scherzer, kamuoyu araştırmasının sonuçlarını değerlendirirken basın ve ifade özgürlüğünün herkesi ilgilendirdiğine vurgu yaptı. Scherzer, "gazetecilerin açıkça aşağılanmasının, aynı zamanda farklı düşünenlere yönelik nefret dolu hakaretler ve tehditlerin, hür ve açık diyalog atmosferini yavaş yavaş değiştirdiği” uyarısında bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA, AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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