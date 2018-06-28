Almanlar 80 yıl sonra ilki yaşadı

Dünya Kupası'na ilk turda veda eden son şampiyon Almanya 1938'den bu yana ilk kez gruptan çıkmayı başaramadı.

Futbol tarihinin en başarılı takımlarından Almanya favori olarak başladığı 2018 Dünya Kupası'na grup sürecinde veda etti.

Almanya böylece 1938'de düzenlenen ikinci Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez gruptan çıkmayı başaramadı. 2006 Dünya Kupası'nın ardından Jurgen Klinsmann'dan görevi devralan teknik direktör Joachim Löw'ün büyülü serisi de Rusya'da son buldu.

Rusya 2018'den önce takımı ile 5 büyük turnuvaya katılan Löw yarı finalden daha kötü bir derece elde etmemiş; Panzerleri 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı. Almanya ev sahipliği yaptığı 1974 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştıktan sonra, sadece 3 turnuvada yarı final göremedi.

'Panzerler', 1978-1994 ve 1998'de çeyrek finalde elenmişti. Almanya ayrıca, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda bir Asya takımı karşısında kazanamadı. Asya takımları ile daha önce oynadığı 5 maçı da kazanan Almanya bu süreçte 19 gol atıp; kalesinde sadece 3 gol görmüştü.