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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman yöneticilerin ilk tercihleri arasında artık Türkiye yer almıyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'deki son gelişmeler ışığında Alman şirketlerinin ülkeye göndereceği yönetici kadrosunda zorlandığını açıkladı. Personelin artan şiddet nedeniyle endişeli olduğu belirtildi.

23 Haziran 2017 11:15

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'de "kötüleşen güvenlik" durumu nedeniyle Alman şirketlerinin ülkeye müdür pozisyonunda personel göndermede zorluklar yaşadıklarını belirtti.

İstanbul'da Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, "Türkiye geçmişte yönetici kadrosundaki personel için öncelikli ilk üç ülke arasında yer alıyordu" dedi.

Nöther, son iki yılda yaşanan gelişmeler nedeniyle bu önceliğin azaldığına dikkat çekti. Bu durumun özellikle de aileleri olan yöneticiler için geçerli olduğunu ifade eden Nöther, "gerekçenin siyasi gerilimler değil, 2015 yılından bu yana artan şiddet olduğunu" söyledi.

Berlin ile Ankara arasında son dönem İncirlik krizinden, referandum etkinlikleri ve gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasına kadar farklı konularda gerilimler yaşandı. Jan Nöther, bu siyasi gerilimlerin Türkiye'deki Alman şirketlerinin ticaret hayatı üzerinde henüz bir etkisi olmadığını belirtti.

"Alman şirketleri mağdur olmadı"

"Türkiye'deki Alman şirketlerine yönelik bir mağduriyet olmadı. Alman şirketlerinin hukuki olarak da zarara uğradıklarına dair de bir işaret görmedik" şeklinde konuşan Nöther, gelecekte de bunun olabileceğini öngörmediklerini ifade etti.

Jan Nöther, yaklaşık bir yıl önce yapılan darbe girişimi sonrası Alman şirketlerinin Türkiye'den ayrılmadıklarını, sadece 880 üyeden 20'sinin ülkeden çıktığını ve bunun normal bir dalgalanma olduğuna dikkat çekti.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, Türk hükümetinin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmaların da Türkiye’deki Alman şirketlerini neredeyse hiç etkilemediğini belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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