Alman yayıncılar Türkiye'de ilan verecek

Alman yayınevleri, kitap evlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle dayanışma göstermek üzere başlattığı kampanya kapsamında, Türkiye'deki altı gazete ve online haber portalında referandum öncesi ilan yayınlatacak. Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken ilanlar Türkçe olarak "Özgürlük ve Demokrasi İçin Hep Birlikte” başlığıyla, haftalık Agos gazetesi, BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri ile online haber portalları Diken ve Turuncutime'da yer alacak.

Yayınevleri #FreeWordsTurkey inisiyatifinin çağrısı kapsamında, Türkiye'deki tutuklu yazar ve gazetecilerle dayanışma gösterildiğini açıklamış ve bir bağış kampanyası başlatmıştı. Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından salı günü Frankfurt'ta yapılan açıklamada, bağış kampanyası kapsamında 16 bin Euro'nun üzerinde para toplandığı belirtildi. İlanların toplanan bu para ile finanse edileceği belirtildi.

Açıklamada, internet üzerinden yürütülen dört günlük bağış kampanyasına aralarında uluslararası yayınevlerinin de bulunduğu yaklaşık 400 bağışçının destek verdiği ifade edildi.

"Düşünce özgürlüğü olmadan özgür toplum olmaz"

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Alexander Skipis, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, başkanı olduğu birliğin Almanya'daki tüm yayınevlerini temsil ettiğini belirterek, yaptıkları işin temelini düşünce özgürlüğünün oluşturduğuna dikkat çekti.

Düşünce özgürlüğü olmadan, özgür basın ve her şeyden önce özgür bir kitap endüstrisi söz konusu olamayacağını vurgulayan Skipis, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle dayanışma göstermek için yürüttükleri kampanyanın gerekçesini, "Biz de çalışmalarımızla özgür bir toplumun oluşmasına hizmet etmekle yükümlüyüz. Türkiye'de düşünce özgürlüğünün ayaklar altına alındığını görüyoruz. Neredeyse tamamen yok edilmiş durumda. 150'nin üzerinde yazar ve gazeteci cezaevinde, binlerce insan, Erdoğan'la farklı görüşte olması nedeniyle tutuklandı. Bu nedenle düşünce özgürlüğü için güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Çünkü düşünce özgürlüğü her özgür ve demokratik toplumun temelini oluşturuyor” şeklinde aktardı.

"Tarihi bilinçli seçtik"

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından yapılan açıklamada, ilanların referandum öncesindeki hafta içinde yayınlanacağı belirtildi. Birliğin başkanı Alexander Skipis, tarihin bilinçli olarak seçildiğini ifade ederek, "Referandum öncesi, farklı düşünen ve açıklamaları nedeniyle tutuklanma tehlikesi altında olanlarla bir dayanışma mesajı vermek istiyoruz. İlanların referandum öncesi yayınlanması bilinçli olarak seçildi. Çünkü 'bizler sizlerin yanındayız, sizlerle dayanışma içindeyiz ve bizler ortak değerlere sahip bir toplum olarak kalmamızı umuyoruz' demek için bu dönemi belirledik” dedi.

Startnext.com internet portalı üzerinden yapılan bağış kampanyasına çok sayıda uluslararası yayıncı katıldı. #FreeWordsTurkey inisiyatifi de Şubat ayı sonunda internet üzerinden “Türk hükümetinin düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik engellemelerine karşı” bir imza kampanyası başlatmıştı. Yüz binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanya, Alman federal hükümeti ve AB Komisyonu’na iletti.

©Deutsche Welle Türkçe

Gezal Acer