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Yaşam

Alman yargısının Büşra sınavı

Almanya’nda eski kız arkadaşını ağır yaralayan İbrahim C. (19), bugün mahkemeye çıkıyor.

08 Kasım 2011 02:00



 T24-Almanya’nın başkenti Berlin’de mayıs ayında kendisinden ayrılan eski kız arkadaşının karnını kesen İbrahim C. (19), bugün mahkemeye çıkıyor. Ancak 18 yaşındaki Büşra’yı ağır yaralayan İbrahim C. cinayete teşebbüsten yargılanmayacak



Milliyet'in haberine göre, İbrahim’in Büşra’nın karnında 20 santim uzunluğunda ve 7 santimetre derinliğinde bir kesik açmasına rağmen yargıçlar, “sadece bir kere bıçakladığı” gerekçesi ile cinayet unsuru görmediklerine karar verdi. Tutuksuz yargılanan İbrahim’in hapis cezasından kurtulmasını sağlayacak olan bu karar Almanya’da kızgınlık yarattı. Bild gazetesi de “İşte isyan etmemiz gereken bir yargı kararı” diye tepki gösterdi.


Ölümden dönmüştü


Kreuzeberg’de mayıs ayında yaşanan korkunç olayda, İbrahim, doğum gününü kutladıktan sonra evine dönen Büşra’nın yolunu kesmişti. Bild’e konuşan Büşra yaşadıklarını “Aniden önüme çıktı, ‘seni öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Titremeye başladım, bayıldım. Her yer kandı” diye anlattı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Büşra, pankreasında oluşan ciddi yaralanma nedeniyle acilen ameliyata alındı. Beş saatlik bir operasyonun ardından üç gün yoğun bakımda kalan Büşrü ölümden döndü. Hâlâ ilaçlarını bile yutmakta zorlanan Büşra, kısa bir süre sonra tekrar ameliyat olacak. Polis olma hayallerini unutmak zorunda kaldığını söyleyen Büşra, “İbrahim hayatımı mahvetti” dedi. Büşra’nın avukatı Alexander Pope da kararı “skandal” olarak nitelendirerek “Saldırganın tutuklanması için önce ölmek mi gerekiyor” diye sordu.

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