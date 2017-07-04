Alman vekillerden Yüksekdağ'a destek mesajı

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ilk kez hakim karşısına çıkması, Almanya'da da yakından takip ediliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili ve Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Michelle Müntefering, Sosyal Demokrat Parti milletvekili Sabine Poschmann ve Alman Federal Meclisi'nden Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Yüksekdağ'ın yargılanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Figen Yüksekdağ hakkındaki davanın görülmesine başlandığı belirtilerek, "Yüksekdağ'ın Türk hükümetinin devam eden temizlik dalgasının en tanınmış kurbanlarından biri olduğu" yorumu yapıldı. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden bu yana on binlerce muhalifin gözaltına alındığı ya da tutuklandığının belirtildiği açıklamada, "Hukuk devleti prensipleri ve bağımsız yargı, demokratik toplumunun temel direkleridir. Türkiye'de şu sıralar milletvekilleri de tutuklanmaktan korkmak zorunda" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı vekiller çoktan tutuklandı. Böylesi bir uygulama demokratik olarak milletvekillerine muamele teamülleriyle çelişmektedir. Alman Federal Meclisi'nin üyeleri olarak, tıpkı Parti eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi tutuklanan HDP'li politikacı Figen Yüksekdağ'ın yaşadıklarını takip ediyoruz. Bugün yargılanmaya başlayan Figen Yüksekdağ hakkında 220 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özgürce, korkmaksızın demokrasi ve insan hakları için çalışan bizler, Figen Yüksekdağ ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna açıklamayı bir görev biliyoruz. Türk hükümetinden demokrasi ve hukuk devletine dönmesini talep ediyoruz."

Kasım 2016'dan bu yana Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, bugün ilk kez Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı.

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DW, HT/BD