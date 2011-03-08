-ALMAN VEKİLLERDEN TÜRKİYE'YE ELEŞTİRİ BERLİN (A.A) - 08.03.2011 - Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir, "Türkiye'de gazetecilere yönelik baskı ve tacizlerin sona erdirilmesi gerektiğini" belirtti. Roth ve Özdemir, "Türkiye'de gazetecilerin taciz edilmesine son verilmeli" başlığıyla yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Ergenekon davasında darbe planlarının kararlı bir şekilde soruşturulması ve Hrant Dink cinayetinin sorumlularının da bulunması gerektiğini" ifade ederek, "ancak tüm soruşturmalarda savcılığın hukuk kurallarına tam olarak riayet etmesi gerektiğini" kaydetti. Roth ve Özdemir, "Bu soruşturmalar çerçevesinde Ergenekon ile ilişkisi olmayan, ancak eleştirel haberleriyle göze batan kişi ve gazetecilerin yıldırılması kabul edilemez" ifadesini kullandılar. Eşbaşkanlar, "Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine örnek teşkil etmek istemesi durumunda politika, adalet ve sivil toplum alanında kendisini geliştirmeye devem etmesi gerektiğini" belirterek, "Başına buyrukluğun hüküm sürdüğü, çoğulculuğun gerilediği, etnik ve dini azınlıkların haklarının yoğun bir şekilde kısıtlandığı bir Türkiye, İslam ülkelerine demokratik bir hukuk devleti olma yolunu gösteremez ve demokrasi ile İslamiyet'in bağdaştırılması konusunda bir model teşkil edemez" görüşü savunuldu. Yeşiller Partisi'nin Türkiye'yi Avrupa yolunda başından beri desteklediğini, AB üyeliği için Türkiye'nin demokrasi ve adalet alanında reformlarını sürdürmesi ve özgürlükleri artırması gerektiğini ifade eden parti başkanları ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ailelerden en az üç çocuk istemesini ve Kars'taki beğenmediği sanat eserini yıktırma girişimini de eleştirdi.